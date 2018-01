Condenado luta para não quer ser morto de modo doloroso A Corte Suprema dos EUA está usando o caso de um condenado à morte, em Alabama, David Larry Nelson, para uma dura discussão sobre métodos de execução e sobre se juizes federais podem considerar objeções do último minuto para suspender punição. Nelson havia pedido para ser enviado à cadeira elétrica. Mas quando a data de sua execução chegou, a cadeira não estava mais em uso. Suas condições clínicas tornariam a nova forma de morte, por injeção letal, inconstitucionalmente cruel, a menos que se adotassem precauções especiais, alegou seu advogado, Bryan Stevenson. Diante do estado de suas veias ? danificadas pelo uso de drogas ? seria impossível uma injeção intravenosa sem um tipo de cirurgia, disse Stevenson. Os juizes bombardearam Stevenson com perguntas sobre como a sentença de morte seria cumprida sem a possibilidade de os funcionários da prisão terem de cortar o pescoço de Nelson ou passar horas procurando por uma veia boa. A Suprema Corte está decidindo a questão técnica sobre se um apelo de último minuto, de um prisioneiro do corredor da morte, deve ser aceito nos tribunais federais. O procurador-geral do Alabama, general Kevin Newsom diz que o Congresso pretende limitar os apelos federais. Os magistrados Sandra Day O´Connor e Anthony M. Kennedy pressionam Newsom para que se comprometa a conseguir que Nelson seja ouvido no tribunal estadual e que os funcionários da prisão possam escolher o melhor procedimento médico para o condenado. Newsom assegurou-lhes que Nelson seria ouvido. Mas o magistrado John Paul Stevens disse que, se o Alabama ganhar a discussão, um condenado teria no máximo um direito limitado de apelar, se lhe dissessem, às vésperas de sua execução, que ?iria ser pendurado pelos polegares e apanhar de chicote até morrer?. O caso de Nelson levantou desafios legais sobre o tipo de coquetel de drogas usado nas injeções letais em outros Estados, e os magistrados têm discordado entre si sobre uma enfiada de apelos de emergência, de condenados à procura de suspensão temporária de sentenças, sob o argumento de que as injeções letais que lhes destinam seriam inconstitucionais. Mais recentemente, os cinco membros mais conservadores da Suprema Corte invalidaram a suspensão que um condenado da Carolina do Sul havia obtido no início deste mês. O Alabama argumenta que o caso de Nelson é o melhor exemplo de um sistema de justiça moroso e da necessidade de limitar esses apelos. Ele está no corredor da morte há mais de 20 anos. Em 1994, ele fez ao júri dois pedidos como parte da sentença por balear um homem na cabeça, pelas costas, quando esse homem fazia sexo com sua namorada, em 1º de janeiro de 1978. Ele atirara também na namorada, mas ela sobreviveu para testemunhar que Nelson tinha estabelecido a relação sexual como parte de um plano de roubo. Foi condenado também por atirar num motorista de taxi e surrar um idoso até matá-lo. Primeiro, ele pediu que sua execução fosse televisionada e, depois, que a apressassem. Mas tarde, mudou de idéia e solicitou adiamentos. No segundo semestre do ano passado, Nelson estava a menos de três horas da execução por injeção letal quando a Suprema Corte suspendeu-a. Ele tinha pedido a suspensão da sentença depois de saber que os carrascos teriam de cortar fundo em sua pele para administrar as drogas. A Oitava Emenda Constitucional ?proíbe que se inflija dor desnecessária e injustificada. Permite-se que sejam aplicadas sentenças de morte, mas não de uma maneira mais dolorosa que o necessário para extinguir a vida?, disse outro dos advogados de Nelson, Michael Kennedy McIntyre, aos magistrados numa petição. Por sua vez, os advogados que representam o Alabama disseram à corte, em seus documentos, que pelo menos 14 Estados além do Alabama permitem procedimentos de corte como acesso a veias.