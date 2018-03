Condenados por ataque em Bali serão executados em novembro

Os três homens condenados à morte devido ao ataque terrorista de 2002 em Bali serão executados no começo de novembro, segundo informações do escritório da Procuradoria Geral da Indonésia. Os três - Imam Samudra, Amrozi e Mukhlas, também conhecido como Ali Ghufron - foram sentenciados à morte pela participação nos ataques que deixaram 202 mortos, a maioria turistas estrangeiros. Eles foram considerados culpados de planejarem os ataques contra duas casas noturnas lotadas no resort turístico de Kuta. O grupo militante Jemaah Islamiah foi responsabilizado pelo ataque. O anúncio da execução foi feito depois de vários recursos em nome dos três. Segundo a correspondente da BBC em Jacarta Lucy Williamson, os longos anos de batalha legal foram encerrados com uma curta declaração oficial. "Todos os recursos legais pelos acusados foram finalizados, e todas as solicitações, atendidas. A execução de Amrozi, Ali Ghufron e Imam Samudra será realizada no início de novembro." Os três estão na prisão de segurança máxima de Nusakambangan, onde a execução deve ocorrer. No começo de outubro, a Corte Constitucional da Indonésia rejeitou os argumentos da defesa de que os três deveriam ser decapitados, ao invés de executados por um pelotão de fuzilamento que, segundo a defesa, não garantiria a morte instantânea e poderia significar tortura. Segundo a correspondente Lucy Williamson poucos indonésios apóiam os acusados, mas a execução dos homens que afirmam defender valores islâmicos ainda pode causar alguma reação