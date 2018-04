Condição de ativista atacada pelo Taleban é satisfatória

A adolescente é notória por sua defesa da educação para meninas. O atentado contra ela provocou indignação no Paquistão e no mundo. A polícia paquistanesa afirmou nesta sexta-feira que foram detidos alguns suspeitos de terem participado do ataque.

Malala Yousufzai estava em um ônibus escolar voltando para casa quando foi baleada por um extremista. Ela foi operada para remoção do projétil e está sendo mantida inconsciente em um hospital militar na cidade de Rawalpindi.

A escola que Malala frequenta, na cidade de Mingora, abriu as portas nesta sexta-feira. "Isso mostra que vamos continuar com a missão dela", disse a estudante Ayesha Khan. Muitos alunos faltaram por medo de novos incidentes.

O Taleban chama o trabalho da ativista de "obsceno" e afirmou que vinha planejando o ataque há meses. As informações são da Associated Press.