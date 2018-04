Condições ambientais melhoram em Pequim, diz ONU Autoridades chinesas cumpriram muitos dos compromissos firmados antes das Olimpíadas de 2008 para melhorar a qualidade do ar em Pequim, tornando a capital mais verde e reduzindo a dependência do carvão, segundo relatório do Programa Ambiental das Nações Unidas. De acordo com relatório divulgado hoje, em alguns casos, as autoridades até ultrapassaram as metas, e os Jogos Olímpicos deixaram um legado duradouro. No entanto, Pequim precisa reduzir mais sua dependência de energia à base de carvão e expandir medidas de conservação da água para a cidade toda. O relatório também recomenda que as autoridades apliquem os mesmos padrões ambientais para o restante do país, cuja população é de aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes.