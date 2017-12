Condoleezza espera que cessar-fogo comece em 48 horas A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, pede que o cessar-fogo no Líbano entre em vigor em até 48 horas, segundo disse à televisão pública israelense. Ela espera que as duas partes - Israel e a milícia xiita libanesa de Hezbollah - cumpram com a resolução 1701, aprovada na madrugada de sexta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU, que estabelece as condições para o fim das hostilidades. Condoleezza comentou também a questão das Fazendas de Chebaa, ocupadas atualmente por Israel e reivindicadas pelo Líbano. Tanto Israel quanto a ONU consideram que a região pertence à Síria. Segundo a secretária de Estado, esta é uma questão que deverá ser resolvida de maneira bilateral, embora esteja previsto que o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, apresente um relatório dentro de um mês. Condoleezza assinalou ainda que, embora a questão da libertação dos dois soldados israelenses capturados pelo Hezbollah apareça apenas no preâmbulo da resolução adotada é parte integrante da mesma e, portanto, deve ser cumprida.