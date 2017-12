Condoleezza parabeniza haitianos e pede que respeitem resultado eleitoral A secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, felicitou hoje os haitianos pelo andamento das eleições na terça-feira passada e pediu a que eles respeitassem o resultado da eleição."É importante que os cidadãos do Haiti e os partidos políticos respeitem os resultados finais quando forem anunciados", afirmou a chefe da diplomacia americana através de uma declaração escrita. Condoleezza pediu também que apóiem o processo democrático na medida em que o Haiti mude de um governo interino para um eleito. "Seguiremos respaldando o povo do Haiti em seu progresso na construção uma democracia estável e transparente". Depois de parabenizar toda a população do pais caribenho por "demonstrar seu compromisso com a democracia indo às urnas", a secretária afirmou que os cidadãos do país podem se sentir orgulhosos do êxito do processo eleitoral.