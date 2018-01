Condoleezza Rice ameaça Iraque caso Saddam descumpra resolução "O próximo descumprimento concreto de Saddam Hussein deverá ter graves conseqüências. Acho que está muito claro o que isso quer dizer. O presidente americano não ocultou o fato de que tem intenção de recorrer ao uso da força se os iraquianos não cumprirem suas obrigações", disse hoje Condoleezza Rice, a Conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos em entrevista ao canal de TV americano Fox News. Ela disse que a resolução do Conselho de Segurança da ONU terá "tolerância zero" nas inspeções do arsenal iraquiano. Em seguida, ponderou que Washington discutiria com seus parceiros, na ONU, antes de agir. "Qualquer ação militar, naturalmente, seria feita de uma maneira bem multilateral." Questionada sobre as verdadeiras intenções de Saddam em relação à resolução, Condoleezza foi taxativa: "Eles não estão aceitando a resolução. Estão apenas reconhecendo sua existência, porque não possuem direito de aceitar ou recusar", afirmou. Outro assessor de Bush, o secretário-geral da Casa Branca, Andrew Card, enfatizou em entrevista à emissora de NBC que os EUA "não necessitam de permissão da ONU para atacar o Iraque". "As Nações Unidas podem reunir-se e debater a questão, mas nós não precisamos de sua autorização", afirmou. Em Londres, o chanceler britânico, Jack Straw, fez coro com a Casa Branca. "Está muito claro. Não há mais remédio do que recorrer à ação militar se Saddam Hussein não se comprometer totalmente com os termos da resolução."