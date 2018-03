Condoleezza Rice chega a Nova Délhi para visita oficial

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou hoje a Nova Délhi, onde deve se reunir com o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, e com o titular de Exteriores, Pranab Mukherjee, informa a imprensa local. A viagem de Rice, cujo objetivo é intensificar as relações entre Índia e Estados Unidos, acontece dois dias depois de o Senado dos EUA aprovar o pacto de cooperação nuclear civil assinado entre os dois países. A chefe da diplomacia americana se reunirá ainda com o líder do BJP, principal partido da oposição, L.K.Advani, segundo a agenda divulgada pelo Ministério de Exteriores indiano. Em virtude desse acordo, a Índia terá acesso ao mercado nuclear internacional e poderá desenvolver uma reserva própria de combustível atômico para uso civil. A Índia deve em troca identificar e separar suas instalações nucleares militares dos civis, que serão postas sob vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica a partir do acordo de salvaguardas.