Condoleezza Rice chega ao Japão em visita oficial

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou nesta quarta-feira, 27, a Tóquio em uma visita oficial de dois dias. Ela conversará com as autoridades japonesas sobre o bloqueio no processo de desnuclearização da Coréia do Norte. Rice aterrissou em Tóquio procedente da China. A viagem asiática da secretária de Estado americana começou na Coréia do Sul, onde assistiu, na segunda-feira, à posse do novo presidente do país, Lee Myung-bak. Em seus encontros com os líderes chineses, a secretária de Estado tentou conseguir apoio para pressionar a Coréia do Norte a oferecer uma declaração completa de seu arsenal nuclear. Em Tóquio, a chefe da diplomacia americana se reunirá com o primeiro-ministro, Yasuo Fukuda, com quem tratará do assunto norte-coreano e do recente conflito criado pelo estupro de uma menina japonesa por parte de um fuzileiro naval americano na ilha japonesa de Okinawa. Além disso, está previsto que Rice se reúna com os ministros japoneses de Defesa, Shigeru Ishiba; Exteriores, Masahiko Komura, e com o porta-voz do Governo, Nobutaka Machimura.