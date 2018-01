Condoleezza Rice deve depor sobre 11/9 na semana que vem A conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice, deve prestar seu depoimento à comissão bipartidária que investiga a série de atentados de 11 de setembro de 2001 na semana que vem, segundo um porta-voz da presidência dos EUA, citado pela rede de TV CNN. Com o testemunho, Rice pretende rebater as críticas do ex-assessor para combate ao terrorismo Richard Clarke, que acusou a administração de George W. Bush de negligência no tratamento de grupos terroristas antes dos ataques. Relutante, Rice aceitou prestar depoimento em audiência pública e sob juramento. "Preferimos que isso (o depoimento) ocorra o mais depressa possível", disse o porta-voz. "Estamos coordenando com eles (a comissão) uma data que seja boa." Também hoje, Clarke pediu que grupos anti-Bush deixem de usar sua imagem em campanhas publicitárias na televisão.