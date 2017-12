Condoleezza Rice deve ocupar o lugar de Colin Powell O presidente George W. Bush nomeará sua conselheira de segurança nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice, para o posto de secretário de Estado, no lugar de Colin Powell, que anunciou esta manhã sua renúncia ao cargo - informaram fontes republicanas. O atual vice de Rice, Steve Hadley, será promovido a conselheiro de segurança da Casa Branca. As especulações sobre o futuro de Powell o colocam como o mais forte entre quatro possíveis candidatos à sucessão do presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, cujo mandato termina em junho. Os outros são o secretário do Tesouro, John Snow, seu subsecretário internacional, John Taylor, e o representante de Comércio da Casa Branca, Robert B. Zoellick. Outras renúncias As outras renúncias do gabinete americano anunciadas nesta segunda-feira foram as dos secretários de Energia, Spencer Abraham, e Educação, Rodney Paige. A secretária da Agricultura, Ann Venneman, apresentou sua carta de renúncia ao presidente George W. Bush na última sexta-feira. Venneman, que foi diagnosticada com câncer de mama há dois anos, foi interlocutora freqüente do ministro da Agricultura brasileiro, Roberto Rodrigues.