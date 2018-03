Condoleezza Rice e Jack Straw fazem visita surpresa a Bagdá A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, e o ministro britânico de Assuntos Exteriores, Jack Straw, fizeram uma visita surpresa hoje a Bagdá, segundo informa a rede britânica "BBC". A presença dos dois políticos na capital iraquiana foi confirmada por um porta-voz da embaixada britânica no país asiático, acrescenta a fonte, que declarou que Straw deve se reunir com políticos iraquianos. Não foram divulgados, no entanto, maiores detalhes sobre o itinerário da visita da secretária de Estado americana. Rice foi convidada por seu colega britânico nos últimos dias para realizar uma visita a Blackburn (noroeste da Inglaterra). Sua estadia nesta cidade e na vizinha Liverpool foi cercada de protestos de grupos opostos à Guerra do Iraque. Durante sua estadia na Grã-Bretanha, Condoleezza Rice defendeu a invasão para libertar o país árabe de seu ditador, Saddam Hussein, embora tenha admitido que foram cometidos "erros táticos".