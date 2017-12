Condoleezza Rice é operada em Washington A futura secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, foi submetida a uma cirurgia para a extração de uma fibrose no útero, informou o subsecretário de segurança nacional, Jim Wilkinson. A operação, que consiste em bloquear o fluxo de sangue que alimenta o pequeno tumor, benigno, foi realizada no hospital da Universidade Georgetown. A cirurgia "foi um sucesso" e não houve complicações, segundo Wilkinson. Rice deverá retornar para casa amanhã, depois de passar a noite no hospital. O presidente George W. Bush anunciou na terça-feira que Rice, de 50 anos, substituirá o secretário de Estado Colin Powell. Sua nomeação deverá ser confirmada pelo Senado.