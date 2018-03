Condoleezza Rice elogia vitória de Obama em disputa democrata A secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, disse nesta quarta-feira que a vitória de Barack Obama, que se tornou o primeiro negro norte-americano a vencer a disputa por uma candidatura presidencial, foi um marco para os direitos iguais depois de mais de dois séculos de lutas. Rice é a mais proeminente integrante negra do governo Bush e tem falado constantemente sobre as lutas dos negros norte-americanos, que foram submetidos à escravidão e segregação por grande parte da história do país. A secretária já foi citada como uma possível vice na chapa do republicano John McCain, mas já disse repetidamente que não está interessada. "É um país que passou muitos, muitos anos, décadas, na verdade um par de séculos tentando fazer o bem em seus princípios", disse Rice. "E eu acho que o que estamos vendo é uma expressão extraordinária do fato de que 'nós, o povo', começa a significar 'todos nós", acrescentou se referindo à abertura da Constituição dos Estados Unidos. Obama conseguiu a nomeação na terça-feira em cima da rival Hillary Clinton na última das primárias realizadas de Estado em Estado e enfrentará John McCain nas eleições presidenciais de novembro. Na Casa Branca, o presidente norte-americano, George W. Bush, parabenizou Obama por seu "feito histórico" ao conseguir a nomeação democrata, disse a porta-voz Dana Perino. "Ele sabe por experiência própria que o processo de nomeação é exaustivo e o senador Obama progrediu muito ao conseguir a indicação de seu partido", disse Perino. (Reportagem de Susan Cornwell e Jeremy Pelofsky)