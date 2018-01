Condoleezza Rice faz visita-surpresa a Beirute A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, protagonizou nesta segunda-feira uma inesperada visita a Beirute, numa tentativa de mostrar apoio ao fragilizado governo do Líbano, incapaz de fazer frente à violência entre Israel e o Hezbollah. Rice reuniu-se com o primeiro-ministro do Líbano, Fuad Saniora, e com outros líderes e parlamentares libaneses para analisar a violência que atinge o país. Saniora recebeu Rice com um beijo em cada bochecha e a chancelar americana retribuiu dizendo: "Obrigada por sua coragem e perseverança". De acordo com fontes diplomáticas, o objetivo da viagem é mostrar que os Estados Unidos, apesar do apoio incondicional à ofensiva israelense, também apóiam o governo libanês. A secretária de Estado dos EUA pretende conversar com os líderes libaneses sobre a necessidade de se recuperar o controle de sua fronteira com Israel, disseram as fontes. Rice também estaria em busca de meios para que a ajuda humanitária chegue aos libaneses. Segundo as fontes, ela deve anunciar ainda nesta segunda um pacote de assistência formulado por Washington. Matéria atualizada às 12h40