Conectados tanques em novo compartimento da estação espacial Dois astronautas norte-americanos conectaram três dos quatro tanques de gás no novo compartimento da estação espacial internacional Alpha nesta quarta-feira, apesar de ter ocorrido um breve problema em um computador necessário para o cumprimento da tarefa. Os astronautas do ônibus espacial Atlantis Michael Gernhardt e James Reilly II instalaram dois tanques de oxigênio e um de nitrogênio, necessários para pressurizar o compartimento de US$ 164 milhões instalado terça-feira durante uma caminhada espacial de seis horas e meia.