Confederação Israelita do Brasil elege novo presidente

A Confederação Israelita do Brasil elegeu nesse fim de semana o novo presidente, que fica no cargo entre 2014 e 2017. O advogado Fernando Lottenberg, de São Paulo, foi eleito durante a 45.ª Convenção Anual da Conib.

Em seu discurso de posse, Lottenberg afirmou que a Confederação é comprometida com a "existência e a legitimidade do Estado de Israel" e ressaltou a necessidade de buscar soluções pacíficas para os conflitos atuais. "A busca de soluções pacíficas, entre Israel e seus vizinhos, de outra parte, é algo que se faz a cada dia mais urgente e esforços nessa direção não devem ser poupados."

O novo presidente também fez referência às relações entre Israel e Brasil. "Apesar dos recentes ruídos, as relações do Brasil e dos brasileiros com Israel é historicamente muito boa, com cooperação bilateral importante. Isso propicia uma boa base de atuação e nos dá esperança quanto ao futuro. Trata-se de um esforço comunitário que precisa de sintonia fina e muita diplomacia", disse em seu discurso.