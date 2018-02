Conferência adota tratado contra bombas de fragmentação Mais de cem países aderiram formalmente, na sexta-feira, à proibição de utilizar bombas de fragmentação, mas o debate persistia a respeito de brechas no tratado capazes de beneficiar potências como os EUA, que se recusaram a tomar parte das negociações. O presidente da conferência declarou que o projeto adotado na sexta-feira depois de 12 dias de debate não havia sido alvo de nenhum tipo de objeção da parte dos delegados. "Em termos práticos, a implementação começa hoje", afirmou o chefe da delegação norueguesa, Steffen Kongstad, aos demais participantes do evento. Os delegados acertaram o projeto de tratado na quarta-feira, depois de uma promessa feita pela Grã-Bretanha de não mais utilizar essa modalidade de armamento. Os EUA, a China e a Rússia rejeitaram o tratado, ao passo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) conferiu-lhe apoio. As bombas de fragmentação contêm "bombinhas" que se espalham por grandes áreas e depois detonam como se fossem minas terrestres. Os que se opõem a esse tipo de armamento afirmam que os artefatos produzem vítimas de forma indiscriminada porque as "bombinhas" podem ficar meses ou anos escondidas em um determinado terreno até que alguém passe perto delas por acidente. O impacto do tratado, de toda forma, viu-se minorado por uma cláusula, chamada de Artigo 21, que permite a soldados dos países signatários cooperarem com um aliado que use as bombas de fragmentação, como seria o caso dos EUA. "Alguns citaram o Artigo 21 como uma brecha", afirmou Earl Turcotte, porta-voz da delegação canadense. "Nós o consideramos um elemento essencial da proteção legal a fim de acomodar situações em operações conjuntas que podem estar além do nosso controle", acrescentou. O chamado processo de Oslo contra as bombas de fragmentação, que seguiu o modelo da campanha de uma década atrás contra as minas terrestres, deve concluir-se oficialmente com a assinatura do tratado na capital da Noruega, em dezembro.