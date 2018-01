Conferência arrecada US$ 500 milhões para palestinos A conferência internacional de doadores para os territórios palestinos conseguiu arrecadar nesta sexta-feira em Estocolmo US$ 500 milhões em ajuda humanitária, anunciou a ministra sueca de Ajuda Humanitária, Carin Jamtin. "É um resultado fantástico", disse Jamtim, ao término da conferência de doadores de Estocolmo, organizada pelos Governos de Suécia, Noruega e Espanha. A União Européia prometeu 50 milhões de euros (US$ 64 milhões) em ajuda humanitária para os territórios palestinos, segundo Jan Egeland, subsecretário-geral de Assuntos Humanitários da ONU. A conferência de doadores de Estocolmo abordou a situação humanitária nos territórios palestinos, sobretudo em Gaza, onde "a escassez de água, eletricidade e cuidados médicos é grave", segundo comunicado do governo sueco. Delegações da União Européia, dos Estados Unidos, do Egito e da Austrália, entre outros, participaram da conferência de doadores, além de um grande número de ONGs e da Cruz Vermelha Internacional. A conferência de doadores para os territórios palestinos foi realizada um dia depois da do Líbano, que conseguiu arrecadar mais de 700 milhões de euros (US$ 940 milhões) para a reconstrução do país após o conflito entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah.