Conferência discute melhora da ONU em combate a genocídio Mais de uma década depois de ser criticada por sua incapacidade em impedir o genocídio de Ruanda, a ONU está mais qualificada para evitar uma nova atrocidade, disseram acadêmicos e funcionários na quarta-feira. A idéia de que assuntos internos estão fora do escopo do envolvimento internacional foi "um inibidor crucial para reações efetivas durante mais de uma geração", disse Gareth Evans, presidente do International Crisis Group, em uma conferência da ONU. Mas, diante de situações como a de Darfur, no Sudão -- onde cerca de 200 mil pessoas já foram mortas e 2,5 milhões tiveram de fugir desde 2003 -- o mundo vem se mostrando mais disposto a aceitar a necessidade de intervir em nome de populações vulneráveis, segundo os participantes da conferência, mesmo que a intervenção às vezes seja tímida e atrasada. Desde que assumiu a liderança da ONU, no começo do ano, o secretário-geral Ban Ki-Moon ampliou o mandato do seu representante especial para a Prevenção do Genocídio e das Atrocidades em Massa. O Conselho de Segurança está avaliando a criação de um cargo adicional proposto por Ban -- o de assessor especial para a responsabilidade de proteção. Em janeiro, a ONU vai criar um Centro Global para a Responsabilidade de Proteger, na Universidade da Cidade de Nova York. "Agora há realmente uma sensação de que a comunidade internacional como um todo tem a responsabilidade de ajudar os Estados a atenderem às suas responsabilidades, e que há uma mudança historicamente muito grande", disse o acadêmico norte-americano Edward Luck, nomeado assessor especial de Ban para a responsabilidade de proteção, ainda à espera de confirmação do Conselho de Segurança. Mas Jean-Marie Guehenno, subsecretário-geral para operações de paz, sugeriu cautela. "Fomos assombrados nos últimos 15 anos pelo que aconteceu na Iugoslávia e em Ruanda. E nenhum de nós pode evitar a questão de se vai acontecer de novo."