Conferência é apenas primeiro passo, diz Abdullah O embaixador da Aliança do Norte do Afeganistão, Abdullah Abdullah, disse que a conferência sobre o Afeganistão, que começa nesta terça-feira em Bonn, na Alemanha, é apenas "um primeiro e importante" passo para o ordenamento político e duradouro do país. A decisão definitiva, disse Abdullah, deverá ser tomada pelos próprios afegãos. "Esta conferência é apenas um primeiro passo. Nela não se poderá decidir a constituição de um novo governo", disse Abdullah em entrevista à Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "É evidente que cada passo futuro não se poderá dar em novas conferências". Abdullah destacou a vontade da Aliança do Norte em dividir o poder com os demais componentes da sociedade afegã. Abdullah disse que um governo provisório poderia convocar uma assembléia popular encarregada de preparar as eleições de um parlamento e considerou que serão necessários "alguns anos antes de se poder chegar à eleições livres. Mas quanto mais rápido, melhor será".