Conferência econômica destaca boas perspectivas do Brasil As boas perspectivas econômicas do Brasil foram destacadas nesta segunda-feira pelos participantes de um seminário organizado durante a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), realizada em Cingapura, que teve entre seus objetivos atrair a atenção dos investidores asiáticos. "Os investidores não estão preocupados. Não percebem que vá acontecer uma grande mudança e confiam em que o próximo Governo vai manter a disciplina fiscal, independentemente de sua tendência política", disse à Efe Cristiana Pereira, assessora da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O economista Guilherme da Nóbrega opinou durante seu discurso que "atualmente há uma mudança na política econômica que dá atenção aos mais desfavorecidos e um dos primeiros passos para isso é o controle da inflação". "Os eleitores brasileiros vão levar em conta o tema da inflação, já que são eles os primeiros prejudicados por ela", acrescentou. Nóbrega também ressaltou a "necessidade de continuar as reformas, apesar das boas perspectivas econômicas desfrutadas pelo Brasil", ponto no qual coincidiu com a maioria dos conferentes. Entre os participantes também se encontravam o secretário do Tesouro, Carlos Kawall, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Kawall, que participou na terça-feira passada, em Cingapura, de um seminário da plataforma Best (Brasil: Excelência em Operações sobre Valores), voltou a ressaltar nesta ocasião o cumprimento dos objetivos fiscais marcados por sua administração. "Existe um compromisso fiscal, e o Governo já alcançou no mês de julho 90% dos objetivos fiscais para 2006". Por outra parte, o secretário do Tesouro manifestou a oportunidade desta visita à região: "a maioria do povo se mostra positiva sobre o que está ocorrendo no Brasil, o que significa que é um bom momento para vir à Ásia e falar sobre a situação fiscal do país". Neste sentido, Kawall mostrou sua esperança de que os investidores asiáticos "aumentem sua representação no mercado brasileiro", já que "apesar de para os asiáticos o principal foco ainda ser Ásia, começa a crescer um maior interesse desta região no investimento em outros lugares". A conferência, organizada desde 1988 durante as reuniões anuais FMI e do Banco Mundial, tem como objetivo servir de fórum para o melhor entendimento da economia brasileira.