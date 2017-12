Conferência Islâmica debate apoio ao governo do Iraque O líder da maior organização islâmica do mundo pediu que os Estados-membros ofereçam apoio ?moral, financeiro e diplomático? ao Iraque, assim que Bagdá recuperar a soberania. O presidente da Turquia, Ahmet Necdet Sezer, disse aos chanceleres dos 57 países da Organização da Conferência Islâmica (OCI) que é de ?vital importância? que os países islâmicos acelerem suas reformas democráticas. Iraque e democracia são os temas que deverão dominar a reunião de três dias da OCI, que teve início hoje. Muitos líderes do mundo muçulmano vêm resistindo a fazer reformas políticas, e mantendo distância do governo provisório do Iraque. Mas o secretário-geral da OCI, Abdelouahed Belkeziz, disse em seu discurso que ?devemos suprir quaisquer necessidades apresentadas pelo novo governo nos propósitos de governar e reconstruir o país?. Em mensagem enviada à reunião da OCI, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, também exortou os países islâmicos a apoiar a nova administração iraquiana.