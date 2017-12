Conferência islâmica discute fim da ocupação no Iraque As nações islâmicas inauguraram neste sábado o maior encontro em três anos, desde os atentados contra os EUA em 11 de setembro de 2001. Vários representantes dos países presentes na cúpula pediram a saída dos EUA do Iraque. Criticas a Israel pelo ataque a Síria e pela violência empregada contra palestinos também foram sentidas. Esses e outros assuntos, como o terrorismo no mundo islâmico e a visão dos muçulmanos no ocidente serão discutidos durante a próxima semana. O encontro reúne 57 países membros da Organização da Conferência Islâmica Abdelouahed Belkaziz, secretário geral da conferência, disse que as nações islâmicas "estão sob a tensão de ameaças extremamente difíceis e ameaças sem precedentes à independência, soberania e destinos". A prioridade das discussões deveria ser "a expulsão das forças estrangeiras dos Iraque, permitindo que a ONU administre os assuntos iraquianos como prelúdio à restauração da independência e a reconstrução do que foi devastado durante os últimos 20 anos, seguindo um cronograma claro", acrescentou Belkaziz.