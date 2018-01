Conferência nacional iraquiana é suspensa por 2 semanas A autoridades do Iraque suspenderam abruptamente uma conferência nacional de dirigentes políticos, religiosos e civis, considerada fundamental para a instituição da democracia naquele país. As autoridades sentiram-se compelidas a postergar o encontro por conta de problemas com o processo de eleição de delegados e por causa de ameaças de boicote por parte de grupos importantes. O adiamento será de duas semanas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, um dia depois da explosão de um carro-bomba que deixou 70 mortos - o pior ataque desde que os Estados Unidos entregaram a soberania nacional iraquiana a um governo interino. A conferência nacional ia começar no sábado e já apresentava sinais de problemas organizacionais antes da suspensão. Até o momento, não havia sido divulgada a sede do evento e não havia sinais de preparativos para receber os delegados. Os organizadores da conferência disseram estar preparados, mas não se opuseram a proposta de adiamento feita pelos americanos, que alegaram precisar de mais tempo para contar com uma maios participação e estarem mais preparados para o encontro.