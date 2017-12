Conferência no Irã para apoiar palestinos O líder religioso do Irã, aiatolá Ali Jamenei, abriu hoje em Teerã uma conferência para ?apoiar a resistência palestina? contra Israel. Cerca de 300 personalidades políticas e religiosas de 34 países islâmicos participam do encontro, que deverá aprovar uma resolução de apoio à causa palestina e denunciar Israel por sua "política de repressão contra o povo palestino". De acordo com o líder religioso, o processo de paz no Oriente Médio fracassou. Em seu discurso de abertura na conferência, Ali Jamenei convocou os palestinos a continuar a intifada (revolta palestina) até a liberação dos territórios ocupados por Israel e a formação de um Estado soberano palestino. Líderes das principais organizações guerrilheiras também participam do encontro, entre eles, o xeque Hassan Nasrallah, do movimento Hezbollah; o líder do grupo militante islâmico Hamas, Jaled Mashaal e Ramezan Abdullah, da Jihad Islâmica.