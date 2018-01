Conferência tratará apenas da reforma palestina, diz Blair O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, propôs uma conferência de um dia, em março, para ajudar a reformar e fortalecer a Autoridade Nacional Palestina (ANP). Ele se referiu à reunião como um passo para reviver o processo de paz no Oriente Médio. O líder palestino Mahmoud Abbas, que é o favorito na disputa pela presidência da ANP em eleição marcada para 9 de janeiro, disse que vê com bons olhos a proposta britânica, embora os palestinos inicialmente esperassem que a conferência viesse a tratar de temas mais amplos, como a disputa de Jerusalém e as fronteiras do futuro Estado palestino. Em uma entrevista coletiva conjunta com Abbas, Blair disse que o foco da reunião, que deverá ocorrer em Londres, será mais estreito, com ênfase na reforma dos sistemas econômico, político e de segurança dos palestinos. Segundo ele, as questões relativas ao "status final" terão de ficar para mais tarde.