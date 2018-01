Confiança em Bush cai para o pior nível do mandato A confiança do público americano em George W. Bush caiu para o ponto mais baixo do mandato, e a maioria acredita que seu governo exagerou intencionalmente a ameaça das armas de destruição em massa do Iraque, segundo pesquisa da ABC News-Washington Post, divulgada na noite de quinta-feira. A sondagem mostrou que 52% dos entrevistados acreditam que Bush é confiável, enquanto 42% acham o contrário. O apoio público à guerra no Iraque diminuiu e as pessoas estavam quase igualmente divididas sobre se aprovam seu trabalho como presidente. Pela primeira vez nesta pesquisa, o apoio à guerra caiu para menos da metade, 48%, com 50% afirmando que não valeu a pena lutar. Mais da metade, 54%, acreditam que a administração Bush intencionalmente exagerou a ameaça apresentada por Saddam Hussein para justificar a guerra. A pesquisa sublinha a vulnerabilidade de Bush, depois de um mês dominado pela campanha presidencial democrata e a admissão por parte de funcionários da administração de que não existem armas proibidas no Iraque. Também, caso as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, o favorito à nomeação democrata, John Kerry, venceria Bush por 51% a 43%, mostrou a sondagem.