Confirmada gravidez da princesa do Japão O Palácio Imperial do Japão e a família real japonesa anunciaram oficialmente que a princesa Masako, que se casou com o príncipe Naruhito há cerca de oito anos, está esperando um bebê. Nas últimas semanas, surgiram especulações de que Masako, 37 anos, estaria grávida, mas o fato não havia sido confirmado. "A princesa está grávida de três meses. Se tudo correr bem, a criança nascerá no final de novembro ou no começo de dezembro", informou o Palácio Imperial. Caso nasça um menino, ele será o segundo na sucessão do trono japonês, logo depois do príncipe Naruhito, o filho mais velho do imperador Akihito e da imperatriz Michiko. Nos últimos 35 anos, não nasceu nenhum possível sucessor ao trono japonês. Na linhagem imperial, nasceram duas meninas, que não podem ser coroadas, de acordo com as leis de sucessão. Essas leis de sucessão, entretanto, devem ser modificadas para permitir que uma mulher possa suceder o imperador japonês. Embora essa regra tenha sido escrita após o fim da II Guerra Mundial, a última imperatriz japonesa foi Gosakuramachi, que reinou no final do século XVIII.