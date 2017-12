Confirmada morte de líder da oposição ao Taleban A embaixada do governo afegão no exílio confirmou neste sábado a morte do comandante Agmed Shah Massud, chefe da Aliança do Norte, que se opõe ao regime taleban. Um porta-voz da embaixada informou que Massud morreu nesta sexta-feira, depois de entrar em coma profundo em consequência dos ferimentos que sofreu num atentado no último domingo. O porta-voz disse que as condições de Massud pioraram de forma imprevista, o que procovou sua morte. Massud, acrescentou o porta-voz, ficou gravemente ferido num atentado perpetrado por árabes ?camicases?. Nos últimos dias, Mukhammad Fakhnimkan foi nomeado substituto de Massud no comando da Aliança do Norte do Afeganistão.