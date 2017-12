Confirmada morte do número dois da Al-Qaeda A morte do médico egípcio Ayman Al-Zawahiri, número dois da rede Al-Qaeda, foi confirmada, nesta quinta-feira, por um dos comandantes afegãos que combatem contra os talebans na região de Tora Bora, segundo reportagem do jornal The New York Times. O comandante Aleem Shah disse que recebeu de um de seus lugar-tenentes, com os quais está em permanente contato através de walkie-talkie, a notícia da morte de Al-Zawahiri durante intenso choque armado nas montanhas de Tora Bora. "Posso confirmar que Al-Zawahari foi morte", disse o comandante. "Pelo menos a metade de Tora Bora está sob nosso controle", afirmou Shah ao Times. "As forças da Al-Qaeda estão cercadas e não podem escapar do Paquistão, porque os caminhos estão cobertos de neve." Al-Zawahiri é considerado o "cérebro" da estrutura organizativa da Al-Qaeda, motivo pelo qual sua morte constituiria um duro golpe para a rede terrorista. O Pentágono continua a sustentar que não tem confirmação independente da morte. Leia o especial