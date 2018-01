Confirmada oficialmente a vitória de Evo Morales O Tribunal Nacional Eleitoral da Bolívia anunciou a finalização da contagem dos votos das eleições presidenciais de 18 de dezembro, vencidas pelo líder indígena Evo Morales. De acordo com a contagem oficial, Morales obteve 1,5 milhão de votos, ou 54% do total. O ex-presidente conservador Jorge Quiroga ficou na segunda posição, com 821.741 votos, ou 29%. O magnata Samuel Doria Medina terminou em terceiro lugar, com pouco mais de 224.000 votos, ou 8% do total. A votação de Morales foi a maior já obtida por um candidato à presidência da Bolívia desde 1982, quando a democracia foi reinstaurada no país. O índice de comparecimento às urnas alcançou 84,5%, o mais alto de todos os processos eleitorais bolivianos desde 1985, indicou o tribunal eleitoral. A ata final será apresentada na sexta-feira em uma cerimônia especial. O presidente eleito receberá as credenciais de vencedor em 10 de janeiro.