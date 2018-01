Confirmada queda de avião equatoriano Um avião com 92 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira em uma área próxima a uma cidade colombiana na fronteira com o Equador, confirmou a assessoria de imprensa da companhia aérea, a equatoriana TAME. Mais cedo, a Direção de Aviação Civil havia informado que a aeronave havia desaparecido. A empresa disse que o aparato - um Boeing 727-100, com 83 passageiros e nove tripulantes - caiu próximo à cidade de Ipiales. O avião perdeu contato com a torre 20 minutos antes do horário previsto para sua aterrissagem, prevista para ocorrer em Tulcán, 140 quilômetros ao norte de Quito, sobre a fronteira com a Colômbia.