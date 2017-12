Confirmada reabertura da bolsa de NY na segunda A Bolsa de Valores de Nova York voltará a funcionar nesta segunda-feira. O anúncio foi feito hoje, depois dos testes de seus computadores e sistemas de comunicações. "Baseado em nossa avaliação de hoje de nossos sistemas, às 9h30 de segunda-feira as transações serão retomadas", afirmou o presidente da bolsa nova-iorquina, Richard A. Grasso. Os mercados ficaram fechados por quatro dias depois que dois aviões seqüestrados por terroristas destruíram as torres gêmeas do World Trade Center, forçando o fechamento do distrito financeiro da cidade. Foi o mais longo fechamento da Bolsa de Nova York desde o crash de 1929.