Confirmada viagem do papa à Guatemala e México Apesar de sua deteriorada saúde, o papa João Paulo II viajará para a Guatemala e México em julho após comemorar a Jornada Mundial da Juventude no Canadá, informou o Vaticano nesta terça-feira. Parte da viagem do pontífice, entre 23 de julho e 2 de agosto, havia sido colocada em dúvida após o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls, dizer em 26 de maio que, como estava previsto, era praticamente certa a participação do Santo Padre na Jornada Mundial da Juventude em Toronto, no Canadá, e que a visita aos outros dois países estava mantida "até nova ordem". Esta expressão foi interpretada por vários analistas como a confirmação da visita ao Canadá e a anulação das outras duas etapas. O Vaticano confirmou que João Paulo partirá em 23 de julho para Toronto, chegará à Guatemala em 29 de julho, seguirá para o México no dia seguinte e partirá para Roma em 1º de agosto. O pontífice sofre do mal de Parkinson e de fortes dores no joelho e na bacia. O papa canonizará, no México, Juan Diego - um índio que, segundo a tradição, viu a Virgem Maria em 1531 -, e na Guatemala, Pedro Betancur, um missionário do século XVII. O Santo Padre parecia extremamente debilitado em uma recente visita à Bulgária em maio. Esta será a 97ª viagem do pontífice em seus 24 anos de papado. João Paulo II tirará dois dias de férias na ilha de Strawberry, ao norte de Toronto. No entanto, cumprirá alguns compromissos públicos, incluindo uma missa em Downviews Lands, em Toronto, em 28 de julho, que deverá ser assistida por cerca de 1 milhão de pessoas.