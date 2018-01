Confirmada vitória de Chen. Violentos protestos em Taiwan Centenas de manifestantes atiraram ovos, quebraram janelas e entraram choque com a polícia de Taiwan nesta sexta-feira quando tentavam invadir a sede da Comissão Central Eleitoral, onde apuradores certificavam os resultados das contestadas eleições presidenciais do último fim de semana. A polícia tentou afastar os manifestantes do local, mas evitaram usar porretes para afastá-los. Alguns manifestantes conseguiram entrar nos elevadores que levam aos escritórios da Comissão Central Eleitoral, mas a maior parte restringiu-se ao lobby do edifício, derrubando vasos e jogando ovos nas paredes. Eles permaneceram no local até tarde da noite. A comissão eleitoral certificou a vitória do presidente Chen Shui-bian no pleito de 20 de março, informou a semi-oficial Agência Central de Notícias. A certificação é apenas uma formalidade exigida pela lei. Um vencedor precisa ser declarado até sete dias depois da eleição. Aqueles que contestam os resultados têm até 30 dias para fazê-lo a partir da certificação. Enquanto isso, a rival China emitiu seu alerta mais direto desde a votação do último sábado. A Secretaria de Assuntos de Taiwan do governo chinês não "observará passivamente" se a situação pós-eleitoral ocasionar a "distúrbios sociais, colocando em risco a vida e a propriedade dos compatriotas de Taiwan e afetando a estabilidade ao longo do Estreito de Formosa". Pequim considera Taiwan uma província rebelde e pressiona pela reunificação. Os dois lados se separaram em meio a uma guerra civil travada em 1949. Alguns manifestantes disseram acreditar que, com a formalização da reeleição de Chen, os Estados Unidos e outras nações importantes poderiam parabenizar o presidente, dando credibilidade à vitória. "Não nos importa quem é o presidente. Queremos apenas uma eleição sem sujeira. É por isso que estamos aqui. Defendemos apenas uma votação limpa", disse Ann Chiao, uma manifestante na Comissão Central Eleitoral. Chen venceu o pleito por apenas 0,2 ponto porcentual. Seu desafiante, Lien Chan, exigiu imediatamente uma recontagem, alegando que o pleito foi marcado por irregularidades, apesar de não ter apresentado evidências para sustentar a acusação. Chen aceitou a recontagem dos votos, mas os parlamentares taiuaneses divergem atualmente sobre como emendar as leis eleitorais para que isso possa ocorrer. As negociações começaram hoje e ainda não há consenso.