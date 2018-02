Confirmadas 154 mortes em acidente na Coréia do Norte Funcionários da Cruz Vermelha Internacional confirmaram neste sábado a morte de pelo menos 154 pessoas e 1.300 feridos na explosão de um trem, na quinta-feira, na Coréia do Norte. Metade dos mortos eram crianças cuja escola foi destruída pela explosão. O governo da Coréia do Norte atribuiu o acidente a ?descuido humano?, explicando que ele foi causado pela queda de um cabo de eletricidade sobre os vagões que carregavam combustível e produtos químicos. Anteriormente havia a informação de que os vagões transportavam dinamite. Segundo o porta-voz da Cruz Vermelha em Pequim, John Sparrow, 129 edifícios foram destruídos e 120 danificados, incluindo um hospital e uma escola agrícola. Medicamentos, alimentos e outros suplementos foram entregues às autoridades do país.