Confirmado antraz na mala diplomática dos EUA na Lituânia Um laboratório da Lituânia confirmou a presença de traços da bactéria antraz na mala diplomática dos EUA. É a primeira confirmação de antraz nos postos diplomáticos dos EUA na Europa. A chefe do laboratório de microbiologia do Centro de Saúde Pública da Lituânia, Kazimiera Rutiene, disse que os testes químicos das amostras colhidas na mala diplomática dos EUA indicaram a presença de antraz; ratos que haviam recebido injeções com a substância suspeita ontem amanheceram mortos hoje. O porta-voz da representação dos EUA em Vilna, Michael Boyle, afirmou que a sala de correspondência da embaixada foi selada e que os 120 funcionários estão sendo tratados preventivamente com antibióticos, embora ninguém tenha apresentado sintomas. Leia o especial