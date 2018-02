Confirmado: explosivos encontrados em Madri são os mesmos de 11/3 O Ministro do Interior espanhol, Angel Acebes, confirmou hoje que a bomba encontrada ontem sob os trilhos do trem-bala foi feita do mesmo tipo de explosivo usado nos atentados de 11 de março em Madri. "Os explosivos são iguais aos usados nos atentados. No momento, continuamos com as investigações... para que possamos descobrir quem está por trás disso", disse o Ministro. As viagens de trem foram retomadas hoje, depois de terem sido interrompidas devido à descoberta de uma bomba de cerca de 10 quilos escondida numa mochila, disseram funcionários da empresa. De acordo com as investigações, nos ataques de 11 de março foram utilizadas dinamites da marca espanhola Goma 2 Eco.