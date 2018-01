Confirmado foco de gripe avícola no Texas Autoridades do estado do Texas confirmaram hoje que um foco de gripe avícola foi encontrado num plantel de 7 mil frangos. A Comissão de Saúde Animal do estado disse que testes laboratoriais identificaram o vírus H5N2, variedade pouco patogênica e que não representa risco à saúde humana. O vírus encontrado na fazenda do condado de Gonzales, no sul do Texas, é diferente dos subtipos encontrados na costa leste dos EUA (H7) e na Ásia (H5N1).