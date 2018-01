Confirmado o seqüestro de três franceses no Haiti O Ministério francês das Relações Exteriores confirmou nesta sexta-feira que três franceses, entre os quais um religioso, foram seqüestrados nas cercanias do aeroporto de Porto Príncipe, a capital haitiana, na quarta-feira passada. O porta-voz do departamento, Jean-Baptiste Mattéi, afirmou que os três acabavam de chegar ao país caribenho e que levavam ajuda humanitária. Mattéi reservou-se a necessária "discrição" com a qual deve-se atuar neste tipo de casos, ao não dar detalhes sobre a identidade dos seqüestrados nem quem reivindicou o ato. A embaixada francesa em Porto Príncipe está em contato com a polícia haitiana e com os responsáveis do contingente das Nações Unidas no país. O contingente militar da ONU está posicionado em diversas áreas do país para garantir a ordem e a pacificação nas semanas prévias às eleições presidenciais e legislativas que ocorrerão em no próximo dia 7 de fevereiro.