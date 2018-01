Confirmado primeiro caso de vaca louca nos EUA Testes preliminares realizados na Inglaterra confirmaram a existência do mal da vaca louca em um animal de uma fazenda no Estado do Washington, nos Estados Unidos. É o primeiro caso da doença em território americano. Os exames foram realizados por cientistas da Agência de Laboratórios Veterinários em Waybridge, na Inglaterra, e ainda vão passar por testes finais. A confirmação definitiva deve sair nos próximos dias. "Consideramos isso uma confirmação", disse hoje a porta-voz da Secretaria de Agricultura dos EUA, Alisa Harrison. O animal infectado era uma vaca leiteira da raça Holstein que integrava um rebanho de uma fazenda na cidade de Mabton, no Washington. A vaca foi sacrificada no dia 9 deste mês. Agora, as autoridades encarregadas de investigar o caso nos EUA estão tentando traçar a trajetória do animal desde o nascimento até o sacrifício, o que pode oferecer pistas sobre onde a vaca foi contaminada e quais outros rebanhos podem ter sido infectados. O governo dos EUA pediu hoje para o Japão voltar a permitir a entrada das importações americanas de carne no país. Na quarta-feira, o Japão - maior comprador da carne americana em termos de valor - anunciou a suspensão das importações preocupado com a doença. Além do Japão, pelo menos outros 26 países, entre eles o Brasil, também suspenderam as importações de carne bovina dos EUA. As informações são de agências internacionais.