Confirmados dois casos de Sars no Sul da China O ministério da saúde chinês confirmou neste sábado a contaminação por Síndrome Respiratória Aguda e Severa (Sars) de dois pacientes internados em um hospital do Sul do país. As vítimas da doença são uma moça de 20 anos e um empresário de 35. Eles foram internados com suspeita da doença nos dias 8 e 13 deste mês.