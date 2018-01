Confirmados mais vôos de resgate de brasileiros Confirmados para os próximos dois dias mais dois aviões trazendo brasileiros e familiares que fugiram do Vale do Bekaa, no Líbano, e que devem chegar ao País, via Recife. O primeiro avião chegará na quarta-feira, às 6 horas, e o segundo no mesmo horário na quinta-feira. O chanceler Celso Amorim está a caminho de Adana, na Turquia, de onde saem os embarques dos brasileiros. Amorim resolveu verificar pessoalmente como está sendo feito o embarque e saber se alguma coisa pode ser melhorada na retirada dos brasileiros,disse antes de embarcar. Já nesta terça-feira o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou trazendo 80 brasileiros. O avião pousou às 6h40 em Recife vindo de Adana. Esse é o terceiro grupo que chega ao Brasil fugido do Líbano. Na segunda-feira, 150 brasileiros chegaram ao Brasil em mais um vôo da FAB. Israel deu inicio à operação no Líbano após o Hezbollah matarem três soldados e capturarem outros dois na fronteira entre os dois países, no dia 12 de julho. Pelo menos 391 pessoas perderam suas vidas do lado libanês, incluindo 20 soldados e 11 militantes do Hezbollah, outras 1.596 foram feridas durante a batalha, de acordo com autoridades libanesas. Já o total de mortos do lado israelense fica em 41, com 17 civis mortos por mísseis lançados pelo grupo extremista e 24 soldados mortos durante os combates.