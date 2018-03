Confirmados novos ataques ao Afeganistão Um alto oficial do departamento de Defesa norte-americano, falando sob condição de anonimato, confirmou à agência de notícias Associated Press que uma nova ofensiva está sendo realizada contra o Afeganistão. O ataque começou exatas 24 horas após o bombardeio dos primeiros alvos afegãos, ontem. Forças britânicas estão participando desses novos ataques e, segundo as agências internacionais, foram acionadas baterias antiaéreas na capital, Cabul, onde a energia elétrica foi cortada. Ainda não há indicação de quais armas estão sendo usadas nos novos ataques. Autoridades disseram que o objetivo da operação era atingir armas antiaéreas, depósitos de combustíveis e bases aéreas. Alguns ataques devem ser direcionados a áreas de concentração de tropas talebans. Leia o especial