Confisco de US$ 33 mi do Banco do Vaticano é mantido Uma corte de Roma manteve nesta quarta-feira o confisco de US$ 33 milhões de uma conta do Banco Vaticano. A Santa Sé afirmou estar surpresa com a decisão. O confisco foi determinado no mês passado, baseado em suspeitas de violações de leis italianas contra a lavagem de dinheiro. O comando do Banco Vaticano nega qualquer fraude. O Vaticano insiste que a instituição estava tentando cumprir as regras internacionais contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.