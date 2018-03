Confisco faz Ministro das Finanças equatoriano renunciar O confisco de emissoras de rádio e TV no Equador, hoje, provocou a renúncia imediata do ministro de Finanças do Equador, Fausto Ortiz. Ele já foi substituído por Wilma Salgado. Como titular da pasta, ele presidia a Agência de Garantia de Depósitos (AGD) e não assinou as ordens de arresto dos bens e propriedades. A AGD é uma instituição estatal cuja missão é recuperar os fundos dos correntistas de 21 bancos fechados ou quebrados no país no fim da década de 1990. Nessa época, houve uma crise econômica que colocou o país à beira da hiperinflação. Sua substituta, Wilma Salgado, disse que a decisão da AGD "é uma medida administrativa, totalmente de caráter legal." Ela descartou que a medida seja política. "A medida não tem outro objetivo além de recuperar os ativos passíveis de recuperação, desde que houve a crise financeira." Os canais das emissoras e a rádio mantinham uma linha crítica moderada frente ao governo do presidente Rafael Correa, ao contrário de outros meios de imprensa do Equador, que confrontam o presidente abertamente.