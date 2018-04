Confissão abriu crise em 2008 Foi a confissão da ex-congressista Yidis Medina que desatou o escândalo sobre a compra de votos para aprovar a emenda da primeira reeleição presidencial na Colômbia. Em maio de 2008, Yidis confessou ter recebido suborno para mudar seu voto na última hora durante a votação da emenda em 2004, dizendo que autoridades do governo lhe ofereceram, em troca, cargos públicos. O voto de Yidis foi decisivo para a aprovação da emenda, que passou por 19 votos a 17 e permitiu que o presidente colombiano, Álvaro Uribe, se reelegesse em 2006. Há cerca de um ano, a congressista foi condenada a 47 meses de prisão domiciliar por aceitar suborno. E com base em seu depoimento outros parlamentares e membros do governo também estão sendo investigados. O escândalo colocou em xeque a própria legitimidade do governo Uribe, num momento em que seus aliados tentam viabilizar seu terceiro mandato em 2010. Nos últimos meses, a Câmara dos Deputados e o Senado da Colômbia aprovaram um projeto para convocar um referendo sobre a segunda reeleição. Agora, falta harmonizar os dois projetos, pois a versão aprovada pela Câmara diz que, se aprovada em referendo, a segunda reeleição só será permitida a partir de 2014.