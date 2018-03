Conflito adiou obra no país O presidente da Bolívia, Evo Morales, suspendeu em setembro do ano passado a construção de uma estrada em uma reserva indígena no interior da Bolívia, após a polícia entrar em confronto com manifestantes indígenas. O episódio também provocou a demissão da então ministra da Defesa Cecília Chacon e abalou o relacionamento do presidente com sua base indígena.