Conflito armado em Medellín deixa pelo menos 6 mortos Pelo menos três rebeldes e três membros das forças de segurança morreram nesta quarta-feira em uma grande operação das Forças Armadas da Colômbia e da polícia para recuperar o controle do bairro Comuna 13 de Medellín. Segundo o chefe da IV Brigada do Exército, Mario Montoya, foram recuperados os corpos de três guerrilheiros urbanos, entre eles o do suposto líder dos Comandos Armados do Povo, grupo próximo ao insurgente Exército de Libertação Nacional (ELN). A assessoria de imprensa da Polícia Metropolitana de Medellín informou hoje que estão ocorrendo intensos conflitos no local desde as primeiras horas da madrugada. Montoya afirmou que, segundo informações coletadas entre os habitantes locais, o número de milicianos mortos até agora pode chegar a 10. Ele disse também que três soldados morreram e um militar e outro policial ficaram feridos em meio aos choques armados. O prefeito de Medellín, Luis Pérez, afirmou que as forças de segurança de Medellín, cidade localizada a cerca de 250 quilômetros ao noroeste de Bogotá, receberam uma ordem do presidente Alvaro Uribe para continuar "trabalhando até que a zona se pacifique". Entre as medidas que serão adotadas pela prefeitura para reduzir a violência em Comuna 13 estão a instalação de uma base militar no local e a imposição de um toque de recolher. As milícias e os paramilitares travam há vários meses uma intensa guerra pelo controle dos bairros periféricos de Medellín uma cidade com dois milhões de habitantes. Em um incidente separado, uma pessoa morreu na explosão de duas pequenas bombas no porto turístico de Barranquilla, na costa norte do país, informaram autoridades. A polícia disse desconhecer os autores dos atentados, ocorridos ontem à noite. As explosões também causaram danos em várias lojas da cidade, localizada a 700 quilômetros ao norte de Bogotá.